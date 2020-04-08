الحشد الشعبي يشكل خلية ازمة في البصرة لمواجهة كورونا

2020/04/08 | 10:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكّلت هيئة الحشد الشعبي في مدينة البصرة جنوبي العراق خلية أزمة ضمّت مختلف الألوية وعددا من المؤسسات الخدمية والصحية لتقديم المساعدات الغذائية للعوائل...

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