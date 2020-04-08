محمد باقر الصدر .. الشهيد الذي احيا امة

2020/04/08 | 10:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص نحن امام حدثين مهمين، سردهما لنا التاريخ في يوم واحد، وبسنتين مختلفتين، انه يوم 9 نيسان الذي اصبح من ضمن الروزنامة الخالدة، باستشهاد رجل لم تشهد الامة مثله مثيل، وهو اية الله العظمى الفيلسوف المفكر السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه، الذي اقتفى اثر جده الامام الحسين عليه السلام الذي، […]

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