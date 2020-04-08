2020/04/08 | 10:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأريخ الولادة الطاهرة:ولد ـ سلام الله عليه ـ في دار أبيه الحسن العسكري (عليه السلام) في مدينة سامراء أواخر ليلة الجمعة الخامس عشر من شعبان وهي من الليالي المباركة التي يُستحب إحياؤها بالعبادة وصوم نهارها طبقاً لروايات شريفة مروية في الصحاح مثل سنن ابن ماجة وسنن الترمذي وغيرهما من كتب أهل السنة[1] إضافة الى ما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذكرى ولادة الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه)) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذكرى ولادة الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).