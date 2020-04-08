كيف أمضى جونسون يومه الثاني في العناية المركزة؟

2020/04/08 | 10:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أمضى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ليلة ثانية في العناية المركزة وكان في حالة مستقرة بعد تلقيه علاجا بالأكسجين بسبب مضاعفات مرض كوفيد-19 الناتج عن إصابته فيروس كورونا، بينما يدير وزير الخارجية معركة بلاده مع التفشي.ونُقل جونسون (55 عاما) إلى مستشفى سانت توماس في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد بعد […]

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