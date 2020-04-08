2020/04/08 | 10:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت مدينة ووهان الصينية السماح للناس بمغادرتها اليوم الأربعاء لأول مرة منذ عزل المدينة قبل 76 يوما لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد رغم المخاوف من موجة ثانية من العدوى إذا جرى تخفيف القيود قبل الأوان.وعزلت الصين المدينة التي يقطنها 11 مليون شخص يوم 23 يناير كانون الثاني بعد أن أصبح واضحا أن الفيروس الشبيه بالأنفلونزا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. مدينة ووهان ترفع قيود كورونا وتسمح للناس بالمغادرة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. مدينة ووهان ترفع قيود كورونا وتسمح للناس بالمغادرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).