إصابة لاعب الجوية السابق علي رؤوف بفيروس كورونا

2020/04/08 | 11:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض لاعب فريق القوة الجوية السابق بكرة القدم علي رؤوف إلى الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) في مقر إقامته بالسويد.

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