الرئيس روحاني: اجتزنا المرحلة الاولى من مواجهة فيروس كورونا

2020/04/08 | 11:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، ان ايران اجتازت المرحلة الاولى من مواجهة فيروس كورونا التي تنتهي غدا او بعد غد.واشار روحاني اليوم، خلال اجتماع الحكومة الإيرانية إلى ان المهم بالنسبة للحكومة هو الأمل بالمستقبل والاستعداد للسلام في العالم بأسره، قائلا، غدا اليوم الوطني للتقنية النووية وسنكشف عن انجازاتنا في الطب النووي في فرصة […]

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