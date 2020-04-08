إسرائيل تُباشر بتجربة أول علاج لكورونا في العالم

2020/04/08 | 11:02 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت #الحكومة_الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن أحد المراكز الطبية في البلاد بصدد إجراء أول تجربة سريرية لعلاج “#كورونا” في العالم، فيما أكدت أن العلاج المستخدم هو عقار كان يستخدم في الأساس لمعالجة داء المفاصل.وغرد الناطق…

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