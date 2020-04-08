اغلاق محطات الوقود الاهلية يدخل حيز التنفيذ في ديالى

2020/04/08 | 11:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالىاكدت حكومة ديالى المحلية، اليوم الاربعاء، بان اغلاق محطات الوقود الاهلية دخل حيز التنفيذ في كل مدن المحافظة دون استثناء.وقال مدير اعلام حكومة ديالى المحلية ياسر بدر، ان”اغلاقا شاملا لكل محطات الوقود الاهلية في مدن ديالى دخل حيز التنفيذ دون استثناء تطبيقا لقرار خلية الازمة الحكومية في اطار جهودها لتعزيز اطر تطبيق فرض […]

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