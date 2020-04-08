الرافدين يوّضح للموظفين غير الموطنة رواتبهم والراغبين بالحصول على سلفة

2020/04/08 | 11:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلن مصرف الرافدين ان الموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي بطاقة الماستر كارد الغير مشمولين بسلفة 25 مليون دينار عبر المنصة الالكترونية الى اتباع الخيارات التي وضعها المصرف حتى يتم شمولهم بالسلفة.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إن “على الموظف الذي يجد اسمه غير مشمول بالسلفة عند التقديم عليها عن […]

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