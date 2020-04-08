تايلاند وسنغافورة تمنعان الزيارات العائلية لحماية كبار السن ومنع تفشي كورونا

2020/04/08 | 11:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منعت السلطات في كل من تايلاند وسنغافورة الحفلات والتجمعات، ودعت الشباب إلى الامتناع عن زيارة آبائهم، وذلك بهدف حماية هذه الفئة الأكثر عرضة لخطر فيروس كورونا.وتبنى البرلمان في سنغافورة مشروع قانون يمنع إقامة الحفلات وتجمع الأقارب والأصدقاء في البيوت والأماكن العامة، وكذلك زيارة الأبناء لآبائهم في حال كانوا يعيشون بمفردهم، لمنع نقل عدوى فيروس كورونا […]

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