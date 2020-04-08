منظمة الصحة العالمية: الاستحمام بالماء الساخن لا يمنع الإصابة بـ”كورونا”

2020/04/08 | 11:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت منظمة الصحة العالمية في حسابها على فيسبوك، الشائعة قائلة إن “الاستحمام بماء دافئ أو حتى ساخن جدا لا يمنع الإصابة بفيروس كورونا”.وأكدت منظمة الصحة العالمية أن حرارة جسم الإنسان تبقى ثابتة عند الاستحمام، وتتراوح بين 36.5 و37 درجة مئوية، بعض النظر عن سخونة المياه.وحذرت المنظمة الدولية من أن الاستحمام بماء ساخن جدا […]

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