شرطة الديوانية تطالب بتخصيص قطع أراضي سكنية لمنتسبيها

2020/04/08 | 11:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت قيادة شرطة الديوانية والمنشآت الحكومة المحلية بتخصيص قطع اراضي سكنية لمنتسبي الأجهزة الأمنية.وقالت الشرطة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه إنه “نظرا لما يقدمه منتسبي الأجهزة الأمنية من عمل وتضحيات في ظل الأوضاع الصعبة وأداء واجبهم في تحقيق الأمن يرجى بالموافقة على تخصيص قطع اراضي سكنية للمنتسبين من الضباط والمراتب”.

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