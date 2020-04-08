هل يكفي الماء فقط لـ تنظيف الخضار من البكتيريا؟

2020/04/08 | 11:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع الإنشار السريع للفيروسات التاجية والأنواع الأخرى التي يمكن أن تسبب بعض الامراض الخطيرة، مثل داء المقوسات، فبات من الضروري غسل الخضار بشكلٍ جيّد.ولكن، قد يتساءل البعض حول فعالية استخدام الماء لغسل الخضار، أو انه يجب أيضاً استخدام بعض المطهرات.في الواقع، ووفقاً لدراسةٍ من جامعة University of Maine أظهرت أن الماء (بدون مطهرات) يؤدي […]

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