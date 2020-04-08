2020/04/08 | 11:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..تحدث تقرير امريكي نشره موقع المونيتر، عن زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني للعراق الأسبوع الماضي، فيما اشار الى ان الزيارة حظيت باهتمام كبير لكنها تلقت صدمة.وجاء في التقرير الذي تابعته “المستقلة” اليوم الاربعاء ، ان “زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني للعراق الأسبوع الماضي حظيت باهتمام كبير وأثارت جدلاً […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير امريكي : السيستاني والصدر رفضا الاجتماع مع اسماعيل قاآني) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير امريكي : السيستاني والصدر رفضا الاجتماع مع اسماعيل قاآني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).