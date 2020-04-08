اسرائيل: 71 حالة وفاة بكورونا والاصابات الى 9404

2020/04/08 | 11:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأربعاء،ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في إلى 71 بينما وصلت حصيلة الإصابات إلى 9404 حالات.وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، إن 147 مصابا في حالة خطرة و122 من المرضى مربوطين بجهاز التنفس الصناعي فيما تماثل 801 للشفاء.وألزمت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، بارتداء الكمامات الواقية عند الخروج من المنزل لمنع تفشي فيروس كورونا.وأضافت الوزارة، أن “من شأن قناع الفم والأنف التقليل من خطر الإصابة بالفيروس، وإصابة الآخرين به إلى حد كبير جدًا، كونه يحول دون انبعاث قطرات اللعاب المتناثرة المتطايرة، وبالتالي يمنعها من الوصول إلى الأنف والفم”.واستدركت أن القرار لن يطبق على القاصرين دون عمر 6 سنوات، وعلى الأشخاص الذين يواجهون صعوبة ملموسة في استخدام القناع بسبب “إعاقة نفسية، عقلية أو طبية”.وتابعت الوزارة “سيدخل الأمر الخاص بواجب ارتداء قناع، حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الأحد”.وشرع الآلاف من عناصر الشرطة، والمئات من الجنود الإسرائيليين، بفرض الإغلاق الشامل في جميع أنحاء البلاد، وتطبيق أنظمة الطوارئ الجديدة التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية صباح اليوم، في محاولة للحد من انتشار فيروس “كورونا”، مع حلول عيد “الفصح” اليهودي.وبموجب الأنظمة الجديدة “لن يُسمح للمواطنين الخروج من بلدة سكنه إلا لأغراض التزود بالمواد الغذائية، أو الأدوية أو المنتجات الحيوية، أو من أجل الحصول على خدمات حيوية، ما عدا الحالات حيث يتعذر القيام بذلك في بلدة سكنه، انطلاقا من الساعة 19:00 مساء الثلاثاء ولغاية يوم فجر الجمعة المقبل”.كما تقرر “وقف خدمات المواصلات العامة بدء من مساء اليوم ولغاية صباح الجمعة بما فيها رحلات الركاب الجوية الدولية، على أن يجوز تشغيل رحلات الركاب الدولية فقط بموافقة وزيري المواصلات والداخلية المسبقة.وفي المقابل، سيُسمح بتقديم خدمات السفريات المخصصة للعمال وفقًا للتعليمات، وكذلك خدمات السيارات الأجرة وفقًا للتعليمات ولأجل قضاء حاجة حيوية فحسب”.

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