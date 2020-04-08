2020/04/08 | 11:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قارأفاد مصدر مطلع في بلديات ذي قار، اليوم الاربعاء، بأن عمال النظافة في دوائر البلديات في المحافظة، معرضون للخطر، بسبب عدم استخدام وسائل الوقاية المتعلقة بالكفوف والكمامات، لافتا الى أن الأعداد الكبيرة من العاملين في النظافة يحتاج الى ميزانية خاصة بهذه المستلزمات.وقال المصدر، لـ"كلكامش برس"، بأن "بلديات ذي قار، قامت منذ بداية أزمة كورونا بتجهيز وتوزيع عمال النظافة لديها بشكل يومي بالكمامات والكفوف، لكن طول فترة الحظر وإرتفاع معدلات الإصابة بالفايروس بالمحافظة، جعل من الصعب الحصول على تلك المستلزمات لتغطية الأعداد الكبيرة لديها".وأوضح المصدر، انه "خلال الأيام القليلة الماضية يخرج عمال النظافة دون وقاية، وهذا يشكل خطرا وبيئة أمنة، كونهم يتعاملون مع نفايات المواطنين في ظل المخاوف من إنتشار الفايروس".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذيرات من تعرض عمال النظافة في بلديات ذي قار لخطر الإصابة بكورونا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذيرات من تعرض عمال النظافة في بلديات ذي قار لخطر الإصابة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).