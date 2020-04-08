2020/04/08 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_حبيب رغم وباء كورونا الذي يشغل العالم كله ويزداد بسببه عدد الوفيات يومياً وتعجز النظم السياسية الرأسمالية والبلدان النامية دون استثناء عن توفير ما هو ضروري من أدوية ومعدات، ومنها الكمامات وأجهزة التنفس الاصطناعي وأسرة المرضى لمواجهة موفقة وسريعة لانتشار عدوى هذا الوباء الذي شمل حتى الآن ما ي قرب من مليون ونصف المليون مصاب وعشرات الآلاف من الموتى، ويتفاقم الموت اليومي في كل مكان تقريباً، ورغم الأوضاع ال......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#كاظم_حبيب - كاظم حبيب - العراق بؤرة خطرة للصراع الإيراني – الأمريكي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#كاظم_حبيب - كاظم حبيب - العراق بؤرة خطرة للصراع الإيراني – الأمريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).