سفارة العراق في بيروت تشكل لجنة لمتابعة أحوال الجالية العراقية

2020/04/08 | 11:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت السفارة العراقية في بيروت، الأربعاء، تشكيل لجنة لمتابعة أحوال الجالية العراقية في لبنان.وقال القائم بأعمال السفارة العراقية في بيروت أمين النصراوي، إن “السفارة العراقية في بيروت شكلت لجنة خاصة لمتابعة أحوال الجالية العراقية بشكل مستمر، كما خصصت رقم هاتف بهذا الشأن يعمل على مدار الساعة”، لافتاً إلى أن “السفارة سهلت عودة ما يقارب […]

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