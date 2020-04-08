وزير الداخلية يتعهد لمنتسبي وزارته بتأمين حقوقهم حتى آخر يوم من مهام عمله

2020/04/08 | 11:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..تعهد وزير الداخلية ياسين الياسري لمنتسبي وزارته بتأمين حقوقهم حتى آخر يوم من مهام عمله في الوزارة.وقال الياسري في تغريدة له عبر موقعه الرسمي في تويتر، “ساقف معكم وسأواصل العمل لتأمين حقوقكم حتى آخر يوم من مهام عملي”.واضاف الياسري، “أنكم فعلاً الرجال الغيارى والعيون الساهرة على حماية الوطن ومساعدة المواطن”.وفي ذات […]

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