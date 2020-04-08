المخاوف من فيروس كورونا ترفع سعر الدولار

2020/04/08 | 11:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ارتفع سعر صرف الدولار خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة، ومنها العملة الأمريكية.

وصعدت العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية، بعد يوم من تكبدها أسوأ انخفاض مقابل سلة من العملات في نحو أسبوعين.

ولم يكن هذا الإرتفاع كافيا لتعويض الخسائر، التي تكبدها الدولار في الأيام الأخيرة، لكنه جاء بعد نهاية جلسة سلبية في البورصة الأمريكية "وول ستريت".

وسجل الدولار أكبر المكاسب مقابل نظيريه الأسترالي والنيوزيلندي، اللذين تراجعا بنحو 0.4%.

كذلك صعد الدولار مقابل الجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني والفرنك السويسري.

وارتفعت العملة الأمريكية في أحدث تعاملات بنسبة 0.1% إلى 1.0871 دولار لليورو، وصعد الدولار بالنسبة ذاتها مقابل الإسترليني إلى 1.2315 دولار.

كما صعدت العملة الأمريكية بنسبة 0.2% مقابل الين الياباني والفرنك السويسري إلى 108.93 ين و0.9714 فرنك.

وتشير أحدث البيانات إلى أن عدد حالات الوفاة المرتبطة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم بلغت 81451 وفاة، مع إصابة قرابة 1.4 مليون شخص بالفيروس القاتل.

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