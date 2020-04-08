ذي قار تسجل حالة انتحار لامرأة والقوات الأمنية تعتقل زوجها وشقيقها

2020/04/08 | 11:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:

أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الاربعاء، بأن المحافظة سجلت حالة انتحار جديدة.

وذكر المصدر، لـ"الغد برس"، أن "امرأة في الثلاثين من عمرها أقدمت على الانتحار رميا بالرصاص داخل منزلها بقضاء الغراف شمالي محافظة ذي قار".

وبين المصدر، أن "الأجهزة الأمنية قامت بتوقيف زوجها وشقيقها لوجود شكوك بوقوع جريمة قتل"، لافتا إلى أن "ذويها ادعوا انها تعاني من حالة نفسية".

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