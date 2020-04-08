تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أربيل

2020/04/08 | 11:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في حكومة منطقة كردستان العراق، اليوم الأربعاء (8 نيسان 2020)، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة أربيل....

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