مرور البصرة تعلن تغريم 5517 مركبة لمخالفتها قرار الحظر

2020/04/08 | 11:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرةأعلنت مديرية مرور البصرة، اليوم الاربعاء، عن فرض غرامات على مركبات مخالفة لحظر التجوال فيما حجزت مركبات أخرى.وقال مدير مرور البصرة العميد عادل فياض، ان “مفارز مرور البصرة قامت بتغريم 5517 مركبة وحجز 54 غيرها لمخالفتها قرار الحظر في شوارع المحافظة”.وأضاف فياض، أنه “وجهنا بجمع وتسليم المستمسكات التي تسحب من المواطن من قبل […]

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