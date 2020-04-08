نصيف: على الحكومة تقديم طلبات إلى البنوك الدولية والشركات بتأجيل استيفاء الديون

2020/04/08 | 11:18 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعت النائب عالية نصيف، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء ووزيري التخطيط والمالية إلى تقديم طلبات إلى البنوك الدولية والشركات بتأجيل استيفاء الديون المترتبة على العراق بسبب وباء كورونا أسوة ببقية دول العالم .

وقالت نصيف، في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "هناك قرارات كثيرة صدرت مؤخراً من البنوك الدولية والشركات بتأجيل استيفاء الديون المترتبة على الدول المتضررة من وباء كورونا وهبوط أسعار النفط، والأمر سهل ولايحتاج سوى تقديم طلب من العراق للتأجيل بسبب الظرف الاقتصادي الصعب الذي نمر به ".

وشددت نصيف على "ضرورة الإسراع بتقديم الطلب للحصول على فرصة لتقليل أضرار الأزمة على الشعب قدر الإمكان إلى حين عودة الأوضاع إلى طبيعتها ".

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