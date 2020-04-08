صحيفة أميركية: قاآني تلقى توبيخاً من الصدر.. والسيستاني رفض مقابلته

2020/04/08 | 11:20 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد تقرير لصحيفة “مونيتور” الأميركية، اليوم الأربعاء، بأن المرجع الديني في #العراق #علي_السيستاني رفض مقابلة قائد فيلق القدس الإيراني #إسماعيل_قاآني، الأسبوع الماضي، والتي أثارت جدلاً على الساحة السياسية المحلية.وذكرت الصحيفة أن «زيارته كانت محاولة…

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