تدشين أكبر وأحدث مختبر للتشخيص الطبي في شمال ايران

2020/04/08 | 11:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس جامعة العلوم الطبية بمحافظة جيلان (شمال ايران) انه سيتم الشهر المقبل تدشين أكبر وأحدث مختبر للتشخيص الطبي في مستشفى رازي بمدينة رشت مركز المحافظة.واشار رئيس جامعة العلوم الطبية بمحافظة جيلان ، ارسلان سالاري، الى انه يجري حاليا انشاء المختبر الجديد بمساحة 400 متر مربع، وقال: تم إنفاق حوالي 1 مليار و 800 مليون […]

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