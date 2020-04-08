2020/04/08 | 11:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..خاطبت النائبة عالية نصيف، عبر كتاب رسمي، رئيس الوزراء ووزيري التخطيط والمالية، داعية اياهم إلى تقديم طلبات إلى البنوك الدولية والشركات بتأجيل استيفاء الديون المترتبة على العراق بسبب وباء كورونا أسوة ببقية دول العالم .وقالت في بيان اليوم :” ان هناك قرارات كثيرة صدرت مؤخراً من البنوك الدولية والشركات بتأجيل استيفاء الديون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصيف : يجب تقديم طلبات للبنوك الدولية لغرض تأجيل استفياء ديون العراق) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصيف : يجب تقديم طلبات للبنوك الدولية لغرض تأجيل استفياء ديون العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).