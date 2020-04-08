جمعية مرضى اللوكيميا: 2250 مصاب يواجهون الموت البطيء

2020/04/08 | 11:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد وجهت جمعية مرضى اللوكيميا في العراق، اليوم الأربعاء، نداء استغاثة إلى وزارة الصحة وخلية الازمة للاسراع بتوفير الأدوية المنقذة للحياة، مؤكدة ان ٢٢٥٠ مصابا بالسرطان يواجهون الموت البطيء.وقال رئيس الجمعية محمد كاظم جعفر، إن “٢٢٥٠ مصابا بالسرطان لم يتسلموا علاجاتهم منذ مايقارب ثمانية اشهر”.وأضاف جعفر، أن “بعض الجهات المعنية لم تستجب للمناشدات […]

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