صحة النجف: 24 إصابة جديدة بكورونا

2020/04/08 | 11:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ النجف اعلنت دائرة صحة النجف، تسجيل 24 إصابة جديدة بفايروس كورونا، اليوم الاربعاء بعد إجراء ( 170 ) فحصا مختبريا.واضافت الصحة في بيان ان الحالات هي كما يلي : -ست حالات ملامسة لحالة موجبة /النجف- المشخاب-خمس حالات ملامسة لحالة موجبة /النجف- الكوفة - البراكية- خمس حالات ملامسة لحالة موجبة / مناطق متفرقة من المحافظة- اربع حالات ملامسة لحالة موجبة /الكوفة - حي ميسان- اربع حالات ملامسة لحالة موجبة /النجف - حي الوفاءوبهذا يكون المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف على النحو التالي:- 253 اصابة92 شفاء5 وفاةواكدت الدائرة اتخاذها كافة الاجراءات العلاجية للمصابين والاجراءات الوقائية بحق الملامسين لهم واستمرارها وبكافة ملاكتها وعلى مدار الساعة في فحص وتشخيص الحالات المرضية وتقديم جميع الخدمات للمصابين والملامسين .ودعت جميع المواطنين الالتزام بالتعليمات الصادرة من خلية الازمة لحماية انفسهم وعوائلهم والمجتمع من انتقال العدوى وعدم الخروج وتجنب التجمعات مهما كانت والالتزام بالنظافة العامة ومنها غسل اليدين بإستمرار بالماء والصابون ومراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض.

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