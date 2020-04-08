صحة كردستان تسجل 14 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/04/08 | 11:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اربيل أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان، الاربعاء، تسجيل 14 إصابة بفيروس كورونا في محافظة اربيل .وذكر الصحة في بيان، ان الإصابات كانت لتسع نساء واربعة رجال وطفل، توزعت على احياء، "سيداوا، روشنبيري، بيشمركة، زين ستي، زانكو، ماموستايان".وبنيت ان الاصابات حدثت نتيجة ملامسة مصابين او مشاركين في عزاء حدث باربيل في وقت سابق، وتسبب بإصابة العشرات.

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