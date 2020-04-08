البنك المركزي يبيع 234 مليون دولار في مزاده اليوم الأربعاء

2020/04/08 | 12:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، عن بيع 234 مليون دولار عبر مزاده الذي اجراه اليوم الأربعاء.بلغت مبيعات البنك هذا اليوم 234 مليوناً و 710 آلاف و676 دولاراً غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1190 ديناراً لكل دولار.وكانت مبيعات البنك جميعها لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات غطاها […]

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