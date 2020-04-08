تعرف على أول دولة في العالم تعلن إلغاء الدوري بسبب كورونا

2020/04/08 | 12:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن اتحاد الموريشيوس لكرة القدم، إلغاء جميع نتائج الموسم الحالي في مختلف المسابقات المحلية وعلى رأسها الدوري الممتاز وباقي الدرجات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.ووفقاً لموقع الـ bbc” العالمي: “قرر اتحاد موريشيوس لكرة القدم انطلاق الموسم الجديد بعد عودة الاستقرار للعالم وعودة كرة القدم لوضعها الطبيعي مع إلغاء نتائج الموسم الحالي كاملة”.وأضاف: “هي الدولة الأكثر […]

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