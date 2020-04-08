السفارة الأميركية : ملتزمون بالعمل مع حكومة العراق للتغلب على كورونا

2020/04/08 | 12:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت السفارة الاميركية في بغداد، عن انضمامها مع الوقفة التضامنية للكوادر العراقية.

وقالت السفارة في بيان انها تنضم إلى المواطنين العراقيين في التعبير عن تضامنها مع المؤسسات العراقية وكل العراقيين في وضع حياتهم على المحك لمواجهة فيروس كورونا.

وعبرت السفارة عن تعازيها الحارة للعراقيين الذين فقدوا أحباءهم والذين لديهم أفراد من عائلتهم أو اصدقائهم ولا يزالون يكافحون هذا المرض، لافتة الى التزامها بمواصلة العمل مع الحكومة العراقية والشعب العراقي للتغلب على وباء كورونا.

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