عمليات نينوى تنفذ عملية تطهير وتفتيش جنوب قضاء البعاج

2020/04/08 | 12:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفذت قيادة عمليات نينوى عملية تفتيش وتطهير في عمق الصحراء جنوب قضاء البعاج بمنطقة بحيرة سنيسلة لملاحقة فلول عناصر داعش .

واكدت وزارة الدفاع العراقية في بيان ان العملية أسفرت عن العثور على نفق لعصابات داعش الارهابي في منطقة البحيرة يحتوي على العديد من قنابر الهاون والعبوات الناسفة تم تفجير النفق وقتل عنصرين من داعش الارهابي كانا يتواجدان فيه …واضاف البيان ان العملية نفذت بتوجيه من قائد عمليات نينوى وبإشراف نائب قائد العمليات من خلال قوة مسلحة محمولة جوا بالطائرات السمتية المحلقة في المنطقة.

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