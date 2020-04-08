مجلة فرنسية تصف ما يفعله العراقيون من تضامن بينهم في أزمة كورونا بـ”المعجزات”

2020/04/08 | 12:05 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت مجلة فرنسية، ما يفعله العراقيون في “التضامن بينهم” عبر تقديم الطعام للفقراء وصنع الواقيات الطبية “كمامات” مجانا للمحتاجين في مواجهة ازمة كورونا، بأنه من “المعجزات”.وقالت مجلة “لابوا” الفرنسية، إنه مع بدء حظر التجوال لمكافحة فيروس كورونا قبل ثلاثة أسابيع، تم إيقاف عمال الاجور اليومية والقطاع غير الرسمي وعمال البناء، مشيرة الى أن موظفي

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