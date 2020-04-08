2020/04/08 | 12:05 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمرت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، الأربعاء، خمس مضافات لداعش بعملية امنية جنوب تلعفر.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي متمثلة باللوائين 40، و53 اطلقت عملية امنية باسم (يا قائم آل محمد ) لتطهير جبل شيخ ابراهيم جنوب تلعفر.واضاف ان، العملية اسفرت عن تدمير خمس مضافات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي تدمر خمس مضافات لداعش بعملية امنية جنوب تلعفر) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي تدمر خمس مضافات لداعش بعملية امنية جنوب تلعفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).