2020/04/08 | 12:07 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقررة البرلمان: جلسة "منح الثقة" تحدد بعد يومين من إرسال الزرفي السير الذاتية للوزراء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/08 | 12:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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