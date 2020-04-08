عضو بالصحة العالمية يحدد سقفاً للإصابات يمكن من خلاله تقييم الموقف الوبائي في العراق

2020/04/08 | 12:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

حدد عضو منظمة الصحة العالمية في العراق، عدنان نوار، الاربعاء (08 نيسان 2020)، سقفاً للإصابات يمكن من خلاله تقييم الموقف الوبائي لفيروس كورونا في البلاد، قبل نهاية نيسان الجاري.

وقال نوار في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "بإمكان العراق تجاوز خطر جائحة كورونا المستجد في حال الانتهاء من شهر نيسان الحالي بسلام".

وأشار إلى أن "الالتزام بحظر التجوال وعدم الاختلاط بالآخرين سينقذ العراقيين من مخاطر كبيرة".

وأوضح: "إذا وصلنا إلى الاسبوع الثالث من شهر نيسان الحالي، وأعداد الاصابات لم يتجاوز الـ 2000 إصابة، سيكون وضعنا جيداً، قياساً مع الدول الأخرى".

يُشار إلى أن وزارة الصحة العراقية، سجلت أمس الثلاثاء 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في عموم البلاد، وحالة وفاة واحدة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1122 و61 حالة وفاة لغاية أمس.

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية التي يترأسها رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، قد قررت أمس الثلاثاء تمديد حظر التجوال الى يوم السبت 18-4 -2020، ومتابعة المعطيات الصحية الجديدة خلال هذا الاسبوع.

بغداد اليوم-النجف

أعلن مدير دائرة صحة محافظة النجف، رضوان الكندي، الأربعاء (08 نيسان 2020)، تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد في المحافظة.

وقال الكندي في بيان تلقته (بغداد اليوم): "نعلن للأخوة المواطنين عن قيام دائرة صحة الن

بغداد اليوم- بغداد

كشفت نتائج أولية لدراسة ستصدر عن المعهد الوطني للصحة بالولايات المتحدة أن الفيروس التاجي يمكن أن ينتقل عن طريق الهواء بواسطة قطرات اللعاب الصغيرة التي تتطاير أثناء الحديث.

وذكر الخبراء في رسالة بالخصوص أنه على ال

بغداد اليوم - اربيل

اعلنت دائرة صحة محافظة اربيل ، الأربعاء (8 نيسان 2020)، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "محافظة أربيل سجلت، اليوم الأربعاء، 14 حالة إصابة جديدة بفايروس كورنا&

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