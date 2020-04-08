محافظ الديوانية يعلن تمويل حساب صحة المحافظة بمليار دينار ويحدد أبواب صرف المبلغ

2020/04/08 | 12:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- الديوانية

أعلن محافظ الديوانية، رئيس خلية الازمة المحلية بالمحافظة، زهير الشعلان، الأربعاء (8 نيسان 2020...





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