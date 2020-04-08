النفط يرتد مع ترقب اجتماع السعودية وروسيا

2020/04/08 | 12:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة ارتدت أسعار النفط اليوم الأربعاء حيث سجلت عقود الخام الأمريكي مكاسب بأكثر من 1$ مدعومًا بالآمال الخاصة باحتمالية التوصل لاتفاق بشأن خفض المعروض في الاجتماع المنتظر يوم الخميس بين الأوبك وحلفائها.وعليه، سجلت عقود غرب تكساس مكاسب بنسبة 4.66% لتصل للمستوى 24.71$ للبرميل وارتفعت عقود برنت بنسبة 1.66% لتصل للمستوى 32.44$ للبرميل.[…]

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