رسالة صريحة.. السيستاني والصدر رفضا لقاء قاآني خلال زيارته الاخيرة للعراق

2020/04/08 | 12:19 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز..



حظيت زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني للعراق الأسبوع الماضي باهتمام كبير وأثارت جدلاً على الساحة...

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