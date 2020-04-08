2020/04/08 | 12:19 - المصدر: الغد برس

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مجلس الوزراء يتخذ قرارات بخصوص بدلات إيجار العقارات واستيفاء مبال

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مجلس الوزراء يتخذ قرارات بخصوص بدلات إيجار العقارات واستيفاء مبالغ قطع الأراضي السكنية

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