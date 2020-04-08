2020/04/08 | 12:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبرز القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء أمس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/08 | 12:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبرز القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء أمس) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبرز القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء أمس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).