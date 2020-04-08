الذهب يتراجع مع تفوق قوة الدولار على مخاوف كورونا

2020/04/08 | 12:20 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تراجعت أسعار الذهب الأربعاء 8 ابريل مع تفوق قوة الدولار وجني الأرباح على الاتجاه للعزوف عن المخاطر بسبب المخاوف المتعلقة بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في شتى أنحاء العالم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1646.26 دولار للأونصة بعد الصعود إلى أعلى مستوى منذ العاشر من مارس آذار أمس الثلاثاء عند 1671.40 دولار.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1685.70 دولار للأونصة.

هذا وصعد الدولار 0.1% أمام عملات رئيسية، مما تسبب في ارتفاع تكلفة الذهب بالنسبة للمستثمرين الحائزين لعملات أخرى.



وكان الدولار قد تكبد أمس الثلاثاء أسوأ انخفاض مقابل سلة من العملات في نحو أسبوعين.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 1% إلى 2197.09 دولار للأونصة، بينما جنى البلاتين 0.7% ليصل إلى 739.02 دولار للأونصة.



وارتفعت الفضة 0.3% إلى 15.05 دولار للأونصة، بعدما لامست أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة.

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