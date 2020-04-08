الأمن النيابية لـ”العهد نيوز”: امريكا تنظر للعراق كأنه ولاية تابعة لها والقوى الوطنية ترفض وجودهم تحت أي عنوان

2020/04/08 | 12:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية مهدي تقي امرلي، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تنظر إلى العراق وكأنه ولاية تابعة لها. وقال امرلي في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الأربعاء، ان “القوى الوطنية ترفض بقاء التواجد الأمريكي تحت أي عنوان “. وأضاف أن “التهديدات الأمريكية تنم عن حقد وعداء للشعب العراقي ” مبينا أن “المماطلة الأمريكية […]

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