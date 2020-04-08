رئيس اقليم كوردستان يعزي ذوي عنصرين بالبيشمركة سقطا بهجوم لداعش

2020/04/08 | 12:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعرب رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الاربعاء عن تعازيه الى ذوي عنصرين من قوات البيشمركة سقطا ضحية هجوم شنه تنظيم داعش في منطقة كرميان ليلة امس.

وقال بارزاني في بيان اليوم "اتقدم الى بالتعازي الى اسرة وذوي الشهيدين في قوات البيشمركة البطلة (سوركيو رشيد) و(اسماعيل فارس) اللذين بذلا حياتهما في مواجهة مع ارهابيي داعش في حدود منطقة (كولجو) في كرميان".

واضاف "نشارككم الحزن والعزاء ونسأل الله العظيم ان يتقبل الشهيدين ويلهم اسرتيهما وذويهما الصبر والسلوان".

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