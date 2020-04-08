إصابات بلبنان إثر احتجاجات دعت الى الإفراج عن سجناء

2020/04/08 | 12:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/وقعت إصابات في مدينة طرابلس اللبنانية، خلال احتجاج أمام سجن القبة، للمطالبة بالإفراج عن السجناء، خوفا من تفشي فيروس كورونا بينهم. وقال الجيش اللبناني، إن ضابطا و12 عنصرا، أصيبوا في الأحداث، لدى محاولة بعض المحتجين اقتحام السجن. ووقع تراشق بالحجارة والزجاجات الفارغة والمفرقعات، خلال الاحتجاج. وكان سجناء أضرموا داخل مبنى السجن، النيران في أغطيتهم للمطالبة بإصدار قانون عفو عام عنهم، للعودة إلى منازلهم، خوفا من تفشي فيروس كورونا.ويطالب أهالي السجناء، بإجراءات مماثلة لتلك التي قامت بها دول عديدة، بإعادة السجناء إلى منازلهم، خوفا من تفشي الفيروس داخل غرفهم، ووقوع أعداد كبيرة من الضحايا. ويوجد في لبنان 19 سجنًا للرجال و4 للنساء، إضافة إلى واحد للأحداث يضم ذكورًا وآخر يضم فتيات، وهي كلها تحت رقابة وزارة العدل.وسجل لبنان، حتى مساء الثلاثاء، 548 إصابة بكورونا، بينها 19 وفاة.

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