نقابة اطباء ذي قار تحذر من تحول منطقة بالمحافظة إلى بؤرة لكورونا

2020/04/08 | 12:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار حذرت نقابة الأطباء في محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، من تحول منطقة في المحافظة الى بؤرة لفيروس كورونا المستجد بعد تسجيل عدد من الإصابات فيها.وقال نقيب اطباء ذي قار، عبد الحسن النيازي، ان “الإصابات الأخيرة بفيروس كورونا والتي سجلت داخل عائلة واحدة وفي منطقة واحدة تنذر بتحول المنطقة الى بؤرة للوباء […]

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