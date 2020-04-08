الاقتصاد النيابية تدعو عبر “العهد نيوز” الإسراع بمعالجة الركود الاقتصادي وانتشال الفقر في البلاد

2020/04/08 | 12:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية سعد شاكر، الحكومة الإسراع بمعالجة الركود الاقتصادي لانتشال الفقر في البلاد، فيما أكد أن محافظات الوسط والجنوب تعاني ارتفاع ملحوظ في تزايد نسبة الفقر “. وقال شاكر في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الأربعاء، ان ” أكثر المحافظات العراقية تعاني الفقر والبطالة بسبب تراجع الاقتصاد العراقي “. وأشار إلى أن […]

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